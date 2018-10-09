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Человек с молотом атаковал французскую статую в Алжире

Общество

Статуя женщины с обнаженной грудью не в первый раз становится жертвой вандалов

Алжир, 9 октября 2018, 18:53 — REGNUM  В Алжире вандал, вооруженный молотком, изуродовал статую — символ города Сетиф, 9 октября передает агентство Associated Press.

Статуя женщины с обнаженной грудью, произведение французского скульптора Франсуа Сен-Видаля 1889 года, не в первый раз становится жертвой вандалов.

Нападения радикально настроенных граждан на статую происходят почти ежегодно. А в 1997 году вандалы полностью уничтожили статую, после чего она была воссоздана в Италии.

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Вандализм
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