Человек с молотом атаковал французскую статую в Алжире

Алжир, , 18:53 — REGNUM В Алжире вандал, вооруженный молотком, изуродовал статую — символ города Сетиф, 9 октября передает агентство Associated Press.

Статуя женщины с обнаженной грудью, произведение французского скульптора Франсуа Сен-Видаля 1889 года, не в первый раз становится жертвой вандалов.

Нападения радикально настроенных граждан на статую происходят почти ежегодно. А в 1997 году вандалы полностью уничтожили статую, после чего она была воссоздана в Италии.

Читайте также: Разбившему звезду Трампа на «Аллее славы» в Голливуде грозит 3 года тюрьмы