В ЮАР начался суд по делу об изнасиловании и торговле людьми священником

Кейптаун, , 18:09 — REGNUM 7 октября в суде города Порт-Элизабет Южно-Африканской республики начался судебный процесс против нигерийского священнослужителя и двух его сообщниц по делу об организации торговли людьми и сексуальном насилии над молодыми девушками, сообщает новостное агентство African News Agency.

Считается, что священник, заведовавший несколькими церквями в Порт-Элизабет, Кейптауне и Йоханнесбурге, заманил более 30 молодых девушек в свой дом в Умланге, провинция Квазулу-Наталь, где совершил над ними действия насильственного характера. 20 апреля прошлого года его взяли под стражу в связи с обвинениями в организации торговли людьми.

По словам обвинения, предполагаемым жертвам было около 13 лет. Священнику также предъявлены пять обвинений в мошенничестве.

Его сообщницы, женщина из Дурбана и еще одна из Порт-Элизабет, отрицают обвинения в организации торговли людьми и изнасилованиях. Женщины, по-видимому, искали девушек со всей страны и следили за их передвижением.

Прошение священника об освобождении из-под стражи под залог было отклонено в связи с опасностью того, что обвиняемый может покинуть страну.