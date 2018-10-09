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Британский профсоюз Uber призвал пользователей присоединиться к забастовке

Общество

«Из уважения» к борьбе водителей агрегатора такси за их права

Лондон, 9 октября 2018, 18:04 — REGNUM  Британский «Союз независимых рабочих» (IWGB) призвал пользователей агрегатора такси Uber в Великобритании присоединиться к 24-часовой забастовке водителей, 9 октября передает агентство Associated Press.

IWGB призывает жителей Лондона, Бирмингема и Ноттингема, где будут проходить забастовки, не вызывать такси через приложение Uber «из уважения» к борьбе водителей агрегатора такси за их права.

Согласно заявлению профсоюза IWGB, Uber нарушает права своих водителей, которых квалифицирует не как трудоустроенных работников, а как контрактников. Кроме нормального трудоустройства, водители требуют увеличения тарифа на перевозки и снижения комиссии с 25% до 10%.

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Агрегаторы такси
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