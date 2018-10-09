Рязанский губернатор надеется на помощь Израиля в развитии медицины

Рязань, , 17:43 — REGNUM Рязанская область хочет использовать опыт Израиля в сфере сельского хозяйства и надеется на помощь в развитии высокотехнологичной медицинской помощи. Такое заявление губернатор Николай Любимов сделал 9 октября во время заседания смешанной Российско-Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщила пресс-служба правительства региона.

Кроме того, по словам главы Рязанской области, уже сейчас между регионом и Израилем идет совместная работа в сфере промышленности. В частности, удалось договориться о поставках приборов ОА «Плазма» в 2019 году. Также Николай Любимов заявил, что рязанские предприятия экспортируют в Израиль кровельные материалы, теплоизоляцию, битумные смеси, изделия из керамики и стекла, продукты питания, телекоммуникационное оборудование, коммутирующие приборы. Из Израиля в Рязанскую область поступают средства защиты растений, радиоаппаратура и медицинские изделия.

«Израиль интересен нам не только как торговый контрагент, но и как потенциальный инвестор и партнер для осуществления совместных проектов», — сказал Николай Любимов.

Отметим, что, по данным зампредседателя правительства РФ Максима Акимова, Рязанская область входит в тройку регионов России, которые сотрудничают с Израилем наиболее тесно.