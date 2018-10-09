Дагестанцы смогут сообщить об экстремизме в интернете и получить iPhone

Махачкала, , 17:31 — REGNUM В Дагестане запущен портал, который позволит сообщать о проявлениях экстремизма в интернете. Для этого нужно зайти по адресу 112.rdpress.ru и вставить ссылку на размещенный в сети материал, содержащий экстремистские высказывания. Об этом ИА REGNUM 9 октября сообщили в пресс-службе министерства связи, информации и массовых коммуникаций республики.

Для отправки сообщения нужно указать электронную почту, куда придет ответ о результате обращения. После проверки присланного материала эксперты Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму направляют материал в минкомсвязи Дагестана для официального направления в прокуратуру республики, управление ФСБ по РД и МВД по РД.

В случае признания материала экстремистским сотрудники правоохранительных органов заблокируют доступ к нему и возбудят уголовное дело. Самых активных пользователей интернета, приславших наибольшее количество подтвержденных ссылок, ждут смартфоны: за 1-е место — iPhone, за 2-е и 3-е места — Xaomi.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дагестане состоялась международная научно-практическая конференция «Противодействие экстремизму и терроризму в цифровом мире». В ходе мероприятия глава региона Владимир Васильев в очередной раз высказывался о важности борьбы с идеологией экстремизма.

Читайте также: Васильев: Бороться с коррупцией — значит бороться с терроризмом