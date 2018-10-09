Минпросвещения намерено защитить детей от информации о насилии

Москва, , 17:16 — REGNUM Министерство просвещения России предлагает запретить распространение информации, побуждающую детей к насилию.

Так, Минпросвещения считает необходимым «отнести к запрещенной для распространения среди детей информацию, склоняющую или побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу окружающим», говорится в сообщении министерства.

Все изменения в ближайшее время будут вынесены на общественное и экспертное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

В министерстве обеспокоены тем, что за последние годы произошел ряд случаев нападения подростков на учителей и детей младшего возраста. Наиболее резонансные инциденты в Пермском крае и в Бурятии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, направленный на защиту несовершеннолетних от так называемых колумбайн-сообществ. Внесенный законопроект дает правоохранителям механизм оперативного выявления и пресечения преступной деятельности через приостановление доступа к информации и сообществам, организаторы которых вовлекают детей в опасные для их жизни и здоровья действия, в том числе преступные.

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