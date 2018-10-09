МВД Дагестана опровергло информацию о задержании отца убитых братьев

Махачкала, , 17:05 — REGNUM Информация о задержании и привлечении к какой-либо ответственности отца убитых в Дагестане братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнова является недостоверной. Он был приглашен начальником УМВД России по городу Махачкале полковником полиции Нурмагомедом Муртазалиевым для оказания содействия в решении имеющихся проблемных вопросов. Об этом ИА REGNUM 9 октября сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

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Напомним, сегодня в ряде республиканских СМИ появилась информация о якобы задержании Муртазали Гасангусейнова — отца двух братьев, убитых в Шамильском районе Дагестана. Сообщалось, что мужчина был задержан сотрудниками полиции по подозрению в попытке организации митинга перед зданием республиканского управления Следственного комитета.

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Как сообщало ИА REGNUM, два брата-пастуха Гасангусейн и Наби Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года в Шамильском районе Дагестана вблизи поселка Гоор-Хиндах. Их тела нашел по дороге к пастбищу их дядя Исрапил Магомедов. На момент убийства одному из парней было 17 лет, второму — 19.

Сразу после гибели братьев их обвинили в том, что они являются боевиками. Они якобы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, после чего были ликвидированы ответным огнём. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Однако спустя несколько месяцев оно было переквалифицировано на статью «Убийство».