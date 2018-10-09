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Названы причины оползня в Челябинской области

Общество

Способствовал комплекс факторов

Катав-Ивановск, Челябинская область, 9 октября 2018, 17:00 — REGNUM  Возникновение оползня в Катав-Ивановском районе Челябинской области стало следствием нескольких факторов. Об этом журналистам сообщили в администрации района.

Заключение о причинах оползня сделали учёные Российской академии наук. Они пришли к выводу, что возникновению этого явления способствовал целый комплекс факторов. В том числе обилие осадков летом, а также землетрясение 5 сентября, которое и способствовало запуску процесса.

При этом в момент обследования специалисты организации «Гидроспецгеология» не выявили движения грунта. Дальнейшего развития оползневого процесса не прогнозируют.

Напомним, оползень произошёл в конце сентября на горе Песчаной. А раньше, 5 сентября, на Урале произошло землетрясение мощностью до 5,6 балла. очаг был в Катав-Ивановвском районе.

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Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 года
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