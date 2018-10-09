Сальвини: министры основных стран ЕС выступают против миграции

Рим, , 16:38 — REGNUM Министры внутренних дел стран, входящих в европейскую группу G6, согласны с тем, что Евросоюз больше не может принимать всех «экономических» мигрантов и должен принимать только беженцев, заявил во вторник, 9 октября, вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини после встречи министров G6 в Лионе.

Группа G6 — неформальное объединение министров внутренних дел шести ведущих стран Евросоюза, в которую, помимо Италии, входят также Германия, Испания, Великобритания, Франция и Польша.

Евросоюз может принимать только тех, кто бежит от войны, отметил Сальвини, подчеркнув, что эту позицию разделяют и его коллеги и что об этом было заявлено во время встречи. В последние месяцы Италию критиковали за ограничение миграции, ее правительство называли «плохими расистами», но теперь все начали перенимать итальянский опыт, отметил вице-премьер.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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