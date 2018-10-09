Прокуратура возбудила дело о хищении в институте строительства Минобороны

Москва, , 16:31 — REGNUM В Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, выделенных 31-му Государственному проектному институту специального строительства Минобороны России, сообщила 9 октября Генпрокуратура России.

По информации ведомства, в 2012—2013 годах субподрядчик ООО «Радиострой» получил от института 188 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ, однако своих обязательств не выполнил и платежи не возвратил.

При этом, как полагает следствие, сотрудники 31 ГПИСС не предприняли необходимых мер для возврата авансов по банковским гарантиям, что сделало взыскание средств невозможным.

Уточняется, что дело возбуждено возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».