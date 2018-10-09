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На Южном Урале уточнили число жилых домов, пострадавших от землетрясения

Общество

Оно сократилось с 454 до 411

На Южном Урале уточнили число жилых домов, пострадавших от землетрясения
Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия
Трещина в стене

Катав-Ивановск, Челябинская область, 9 октября 2018, 16:27 — REGNUM  В Катав-Ивановском районе Челябинской области от землетрясения пострадало 411 частных домовладений. Об этом журналистам сообщили в администрации города.

В 285 домах пострадали печи, предстоит их ремонтировать. Ещё в 126 повреждения менее серьёзные: необходимы косметические ремонты печей и частичное восстановление межпанельных швов.

Средства на всё это направят из областного бюджета.

Напомним, ране в администрацию города поступили заявки по 454 домам. Землетрясение произошло ночью 5 сентября.

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Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 года
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