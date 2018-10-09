На Южном Урале уточнили число жилых домов, пострадавших от землетрясения

Катав-Ивановск, Челябинская область, , 16:27 — REGNUM В Катав-Ивановском районе Челябинской области от землетрясения пострадало 411 частных домовладений. Об этом журналистам сообщили в администрации города.

В 285 домах пострадали печи, предстоит их ремонтировать. Ещё в 126 повреждения менее серьёзные: необходимы косметические ремонты печей и частичное восстановление межпанельных швов.

Средства на всё это направят из областного бюджета.

Напомним, ране в администрацию города поступили заявки по 454 домам. Землетрясение произошло ночью 5 сентября.