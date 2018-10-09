Экспресс-мэрство: в Москве заявили, что уже выполнили 95 наказов Собянину

Москва, , 17:10 — REGNUM В Москве выполнено 95 наказов горожан в рамках новой столичной программы «Мой район». Об этом заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия»), сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента. В настоящий момент проект дополняется с учётом пожеланий жителей. Так, москвичи могут внести свои предложения на сайте мэра столицы или передать их через депутата городского парламента.

«Посмотрел активность своего избирательного округа СВАО. И эта активность говорит о неравнодушии. Жители Свиблово, Северное Медведково и Южное Медведково оставляют наказы, среди которых предложения по строительству бассейнов, детских площадок, спортивных комплексов, озеленению районов, развитию транспортной и пешеходной инфраструктуры. Над каждым наказом работают специалисты, лучшие из них будут воплощены в жизнь», — подчеркнул Шапошников.

Депутаты столичного парламента отметили, что программа «Мой район» стала продолжением таких городских проектов по благоустройству, как «Мой двор» и «Моя улица». По наказам и пожеланиям москвичей будут организованы дополнительные остановки общественного транспорта, пункты велопроката, открыты кабинеты узких специалистов в поликлиниках. Мэр Москвы в своём блоге обещает регулярно информировать москвичей о ходе программы и реализации их наказов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал московских депутатов принять активное участие в реализации программы, предполагающей создание в каждом столичном районе комфортной социокультурной среды. По его словам, речь идёт о создании равных возможностей горожан на получение качественных услуг здравоохранения, образования, социального обслуживания, а также детского творчества и досуга.

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