Очередной «Фестиваль света» в Петербурге может не состояться

Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Ставший традиционный для Петербурга «Фестиваль света» в этом году может вовсе не состояться. Санкт-Петербургское управление ФАС приостановило подписание контракта на оказание услуг по организации и проведению мероприятия, которое запланировано на ноябрь 2018 года.

Организатором конкурса на проведение фестиваля является комитет по туризму Санкт-Петербурга. Начальная (максимальная) цена контракта составляла почти 40 млн руб.

Согласно данным контракта на сайте госзакупок, предметом контракта является оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Фестиваль света в ноябре 2018 года» на сумму 39 млн 688 тыс. рублей.

Победителем конкурса является ООО «Грейт», предложившее провести мероприятие за 39 млн 652 тыс. рублей. Соперничество этому предприятию составляло ООО «Контек», которое было готово сделать то же самое за 39 млн 673 тыс. рублей.

Решение антимонопольного ведомства о приостановке заключения контракта принято по жалобе ЗАО «Волгобалт Медиа». Решение комиссии УФАС по рассмотрению этой жалобы состоится 12 октября 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в рамках «Фестиваля света» мультимедийное шоу в формате 3D, посвященное революционным событиям 1917 года, прошло на Дворцовой площади и на Петроградской набережной, у крейсера «Аврора», и вызвало большой интерес у петербуржцев и гостей города.