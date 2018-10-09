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У жителей Киева снова появится горячая вода

Общество

А долги от «Киевэнерго» перейдут к «Киевтеплоэнерго»

Киев, 9 октября 2018, 15:58 — REGNUM  «Нафтогаз Украины» и госпредприятие «Киевтеплоэнерго» подписали мировое соглашение о том, что долг «Киевэнерго» в размере 2,4 млрд гривен ($85 млн) переходит к «Киевтеплоэнерго», сообщает 9 октября УНИАН.

Согласно сообщению, мировое соглашение будет утверждено Хозяйственным судом Киева 10 октября. После этого «Киевтеплоэнерго» и «Нафтогаз» смогут подписать договор о поставках газа. Это означает, что жители украинской столицы, наконец, смогут получить горячую воду. Отмечается, что поставки горячей воды начнутся в течение пяти дней после утверждения мирового соглашения судом.

Напомним, конфликт между «Нафтогазом» и киевской администрацией возник из-за того, что горадминистрация отказалась передавать долги перед «Нафтогазом» от «Киевэнерго» к «Киевтеплоэнерго». В результате жители Киева остались без горячей воды.

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Проблемы ЖКХ Украины
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