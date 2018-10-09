Дадут условно: эксперт о политике и последствиях дела Кокорина-Мамаева

Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM Кремль обратил внимание на историю Кокорина и Мамаева в силу ее косвенного политического значения, но футболисты все равно отделаются более мягким наказанием, чем это было бы, будь они обычными людьми, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 9 октября, политолог Владимир Васильев, комментируя инциденты с участием футболистов и реакцию на эти инциденты.

Как сообщалось ранее, утром 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев, находясь в нетрезвом состоянии, стали инициаторами двух конфликтов. Сначала они приняли участие в избиении водителя одной из машин на парковке, потом нанесли телесные повреждения руководителю одного из департаментов министерства промышленности и торговли.

Руководители клубов, в которых выступают Кокорин и Мамаев, «Зенита» и «Краснодара», сообщили о намерении расторгнуть контракты с игроками. Правоохранительные органы возбудили дело по статье «побои», однако адвокаты одного из пострадавших потребуют переквалификации статьи на более тяжелую. Футболисты вызваны на допрос в одно из московских ОВД. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «обратили внимание» на этот эпизод.

Кремль обратил внимание на эту историю в силу ее косвенного политического значения. А эта история показала, что у нас перед законом все равны, но некоторые равнее. Есть касты, для которых ответственность не обязательно наступает. Касты неприкосновенных лиц. Что бы они ни вытворяли, отвечать они будут не так, как ответили бы обычные люди.

По полной Кокорин с Мамаевым не получат. Есть влиятельное лобби, которое за них вступится. Можно предполагать, что они отделаются серьезным административным нарушением или нестрогим уголовным, то есть либо большим штрафом, либо условным сроком.

Вспоминается история Эдуарда Стрельцова, выдающегося футболиста, которого обвинили в изнасиловании, судя по всему, без достаточных оснований. Тогда логика государства была такова: если ты известный, это не значит, что тебе все сойдет с рук. Сейчас у нас другая крайность: поскольку ты известен — с тобой будут помягче.