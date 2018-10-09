В Крыму скончался последний из живших в республике Герой СССР

Симферополь, , 15:22 — REGNUM В Симферополе на 95-м году жизни скончался последний из живших в Крыму Героев Советского Союза генерал-лейтенант Ашот Аматуни. Об этом в своем Facebook написал глава региона Сергей Аксёнов.

По словам главы республики, кончина Аматуни является невосполнимой потерей.

«Ашот Апетович прожил яркую жизнь, мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной войны, внёс существенный вклад в развитие Крыма», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/aksenov.rk/photos/a.267724896734310/1082609115245880/

Также Сергей Аксёнов выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким героя. Добавим, звание Героя Советского Союза было присвоено Аматуни в 1945 году за образцовое выполнение задач командования и проявленные при этом отвагу и геройство.