Пролетевший под мостом в Петербурге вертолётчик отделался штрафом

Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM Пилот легкого вертолета, пролетевший под мостом на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурга, получил по суду наказание в виде крупного штрафа за своё авиационное хулиганство. При этом авиатору грозило лишение свободы.

Это происшествие, зафиксированное многочисленными очевидцами, вызвало большой общественный резонанс. Органы СКР на транспорте возбудили уголовное дело.

Как сообщили 9 октября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, дело поступило в Петроградский районный суд уже с ходатайством следствия о прекращении уголовного преследования и назначении штрафа.

По данным следствия, Евгений Кузовлев 10 августа 2018 года, управляя вертолетом Gazelle SA-341G, из хулиганских побуждений совершил пролет на высоте не более 25 метров под автомобильным путепроводом и между пилонов моста через Петровский канал платной магистрали «ЗСД», чем создал угрозу безопасности автомобилей и экскурсионных судов.

В ходе процесса выяснилось, что вертолет не был поставлен на учет, а у самого Кузовлева пилотное свидетельство было аннулировано еще в 2013 году.

Подсудимый вину признал, высказал раскаяние. Суд назначил ему штраф в размере 150 000 рублей, то есть, по минимальной планке, предусмотренной УК РФ за такое деяние.

Напомним, совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 267.1 УК РФ), наказывается штрафом в размере от 150 тыс. до 300 тыс рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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