Под Калугой обнаружили новые бесхозные кладбища

Калуга, , 15:15 — REGNUM В Калужской области на территории сельского поселения «Поселок Дугна, а также вблизи деревень Вишняково, Троицкое и села Дупли обнаружились незаконные кладбище, которые не состоят на учете в органе, осуществляющем государственную регистрацию права на недвижимое имущество. В реестре муниципального имущества земельные участки под кладбищами также не значатся, а их межевание не проводилось. Об этом 9 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Ферзиковского района Калужской области Игорь Гринев.

По его словам, из-за отсутствия правообладателя в указанных местах захоронения нарушаются санитарные правила. Так, в нарушение СанПиН территории санитарно-защитной зоны мест захоронений не спланированы, не благоустроены, не озеленены, не предусмотрена стоянка для автотранспорта. Вследствие отсутствия урн для мусора, площадок для мусоросборников, усохшие венки и бытовой мусор складируются прямона земле.

«С целью устранения нарушений, по представлению прокуратуры Калужский районный суд обязал чиновников узаконить землю под кладбищами и поставить её на учет в кадастровом органе», — заявил Игорь Гринев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в лесах Калужской области обнаружили 197 незаконных кладбищ общей площадью свыше 200 га. Возле незаконных кладбищ образуются стихийные свалки, что несет угрозу возникновения пожаров. У муниципалитетов нет денег на открытие официальных захоронений для населения. Давность некоторых захоронений исчисляется десятилетиями.

Читайте ранее в этом сюжете: В калужских лесах обнаружили 197 незаконных кладбищ