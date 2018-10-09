Эксперт ООН выступил в Казани с лекцией о политической эволюции Киргизии

Казань, , 15:14 — REGNUM Эксперт по стратегическому планированию программы развития ООН Алмазбек Идирисов посетил Казанский федеральный университет (КФУ), где выступил с лекцией перед преподавателями и студентами о политической эволюции Киргизии. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба вуза.

«В Киргизии идут активные политические процессы. Поэтому эти темы животрепещущие как для жителей Киргизии, так и для ее соседей. Последние события — вступление Кыргызстана в ЕАЭС, новый президент — ориентация в российском направлении», — сообщил лектор.

По его признанию, лекция в Казани стала первым выступлением в другой стране. Прочитанный им доклад стал попыткой осмысления того, что происходило и происходит на политической арене с 91-го года по настоящее время. Доклад эксперта был представлен аудитории согласно списку президентов Киргизии в хронологическом порядке.

В рамках выступления Идирисов сообщил о трансформации парламента, особенностях законотворческого и избирательного процессов. В завершение лекции спикер поведал о роли киргизского общества в диалоге с политической властью.

Отмечается, что завтра, 10 октября, гость выступит с открытой лекцией на тему: «Китай в Центральной Азии (на примере Кыргызстана)».

Алмазбек Идирисов — эксперт по стратегическому планированию программы развития Организации Объединенных наций (ПРООН). С 2014 года по настоящее время является экспертом по стратегическому планированию (независимый консультант) различных международных организаций (ЮНИСЕФ, International Finance Corporation, USAID, Азиатский банк развития, ПРООН).

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