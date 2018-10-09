В Кургане бывшему сотруднику УФСИН вынесли приговор за взятки

Курган, , 15:07 — REGNUM Бывший старший инженер группы капитального строительства и ремонта УФСИН России по Курганской области Дмитрий Ш. обвинён в получении взяток в значительном и крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета региона.

По версии следствия, обвиняемый с 2013 по 2016 год получал взятки от представителя субподрядных организаций, работавших в колониях и других учреждениях УФСИН, за своевременное принятие и оплату выполненных работ. Нарушителю поступило четыре транша объемом 100 тыс рублей, 80 тыс, 350 тыс рублей и 250 000 рублей. За эти деньги подрядчикам также обещали общее покровительство, так что они могли получать стабильный доход по госконтрактам.

Курганский городской суд приговорил Дмитрия Ш. к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, лишил звания «подполковник внутренней службы» и права занимать административные должности, в том числе на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на три года.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас в Кургане идет судебное разбирательств по делу бывшего начальника регионального управления УФСИН Ильгиза И. Он обвиняется в присвоении 13 млн рублей бюджетных денет, фальсификации документов и использовании труда заключённых.

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