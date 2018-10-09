«Депутат не прав»: о намерении ограничить Wi-Fi в школах и детсадах

Барнаул, , 15:16 — REGNUM Намерение ограничить использование Wi-Fi в школах и детсадах из соображений сохранения детского здоровья от волн, излучаемых беспроводными электронными устройствами, обнародованное депутатом Госдумы РФ Иваном Сухаревым (ЛДПР), прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков:

«Если кратко, считаю, что депутат не прав. Предлагаю разобрать основания для его опасений. Их два. Первое — Wi-Fi отвлекает детей от занятий. Второе — Wi-Fi вреден для детского здоровья.

Начнем с первой причины для запрета. Дело в том, что ранее мы уже обсуждали предложение по запрету в школе смартфонов. Предложение по запрету Wi-Fi имеет те же проблемы, что и предложение по запрету смартфонов. Более того, это на самом деле единственная проблема непонимания причины и следствия, а также незнание возможностей современных информационных и педагогических технологий.

Смартфоны и Wi-Fi отвлекают детей от учебы? Но ведь сороки за окном тоже отвлекают! Почему не возникает идея запретить сорок? Дело в том, что если сороки отвлекают, то проблема не в сороках, а в том, что они интереснее урока, а значит проблема не в сороках, а в уроке. Нужно так организовывать учебный процесс чтобы урок, деятельность на уроке, могла конкурировать с отвлекающими факторами.

Между тем смартфоны и беспроводная сеть, Wi-Fi, это не просто отвлекающие факторы. В умелых руках это мощные инструменты обучения. Про смартфоны мы уже говорили. Но Wi-Fi это не вещь в себе, это часть инфраструктуры, которая сама по себе не имеет смысла, так как является частью информационно-образовательной среды организации. Если Wi-Fi в организации есть, но никто не может объяснить зачем, то это действительно ненужный элемент, который нужно убрать. В образовательной организации не должно быть ничего лишнего, все должно работать на осознаваемый результат.

Однако не использовать Wi-Fi и поэтому убрать его из организации означает незнание современных педагогических технологий, которые можно было бы применять в детском саду и школе. Wi-Fi обеспечивает оперативное подключение мобильных устройств и смартфонов сотрудников и детей к сети интернет. И задача педагогов и воспитателей обеспечить использование этого подключения для достижения воспитательных или образовательных целей.

Например, можно использовать на занятиях сервис Yandex Алиса, или «Окей, Google», для поиска ответов на поставленные вопросы, информации для решения творческой задачи. Можно использовать смартфоны, подключенные к беспроводной сети, для просмотра образовательных видео, или обучения на мини дистанционных курсах. Для интерактивного тестирования или образовательных игр. Например, есть онлайн сервисы для обучения детей, в том числе дошкольников, программированию. Или логические игры, для развития интеллекта. Все это и многое другое, будет недоступно, если в организации не будет Wi-Fi.

Еще раз хочу подчеркнуть — если Wi-Fi используется преимущественно в деструктивных целях, это означает что сотрудники организации что-то делают неправильно. Так же кроме воспитательных механизмов есть организационные способы регулирования, например, можно поставить в организации интернет-фильтры для блокировки нежелательных ресурсов, ввести авторизацию в сети, например, по номеру телефона или паролю. Воспитательные и организационные меры низводят нежелательные последствия наличия Wi-Fi до приемлемого и безопасного уровня.

Вторая причина запрета — вред для здоровья детей. Хочу отметить, что на данный момент данный вред убедительно не доказан. Это самый простой и очевидный ответ на опасения депутатов и родителей.

Но есть и другой, более сложный ответ. Если вред Wi-Fi будет доказан, то просто его запрета в организации будет недостаточно. Дело в том, что пространство вокруг нас просто пронизано электромагнитным изучением. Сквозь нас проходят сигналы теле и радиовещания, различных передатчиков и радаров. Более того, на частоте конкретно Wi-Fi работают микроволновки, и Bluetooth. Сотовая связь, 2G, 3G работают на близких частотах. Поэтому если вред Wi-Fi все-таки будет доказан, то нужно будет запрещать все излучатели электромагнитных волн, работающие на тех же или близких частотах.

Готовы ли к этому авторы закона? Осознают ли они все последствия своего запрета? Мне кажется, что нет.

Им нужно оглянуться вокруг себя, в своей квартире. Если запретить Wi-Fi, то нужно запрещать все обладающее похожими свойствами. Под запрет попадают смартфоны, ноутбуки. Так как они являются излучателями как Wi-Fi, так Bluetooth сигнала. Под запрет попадают Wi-Fi роутеры, причем не только в квартире, а все роутеры в сфере радиусом 50−100 метров.

Рекомендую с помощью смартфона посмотреть, сколько вокруг нас в данный момент Wi-Fi: может оказаться до 5−10 излучателей. Нужно будет запрещать современные телевизоры, подключаемые к интернет, по беспроводной связи. Гарнитуры и беспроводные наушники, беспроводные клавиатуры и мыши, а также современные электронные часы, фитнес браслеты и другие устройства. Это далеко не полный список.

Речь о запрете всего перечисленного пойдет автоматически на следующий же день после принятия закона о запрете Wi-Fi. Так, если Wi-Fi запрещается из-за его вреда, то данные технологии обладают теми же свойствами, а значит тоже должны быть запрещены.

О таком запрете нужно подумать тысячу раз. Для этого должны быть веские причины. Весомые, научные, доказательства наличия вреда. Однако на данный момент таких доказательств нет. Поэтому считаю неразумным принимать такой закон.

Если же постепенно, по мере получения результатов научных исследований, мы будем лучше узнавать о негативном влиянии электромагнитного изучения на организм человека, и появятся действительно тревожные данные об реальных опасностях, то я бы предложил абстрагироваться от «Wi-Fi» и «Bluetooth» и рассуждать о частотах и интенсивности электромагнитного излучения, и о рекомендуемых нормах излучения. Так что авторы закона такими понятиями и цифрами не оперируют, является косвенным подтверждением того, что у них нет научных, числовых, оснований для своих опасений.

Напомним, ранее инициативу о необходимости ограничения Wi-Fi в школах и детсадах озвучил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев (ЛДПР). Ссылаясь на зарубежную практику, он заявил, что интернет не только отвлекает детей от занятий, но и негативно сказывается на их здоровье.

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