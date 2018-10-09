Заболеваемость корью на Украине за неделю незначительно увеличилась

Киев, , 14:57 — REGNUM За предыдущую неделю на Украине было зафиксировано 554 случая заболевания корью, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины 9 октября на официальном сайте.

Заболели 157 взрослых и 397 детей, что на 3% больше, чем двумя неделями ранее, сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Центра общественного здоровья напомнили, что не привитые дети не могут посещать украинские школы и детские сады.

Напомним, две недели назад во Львовской области зафиксирован смертельный случай кори — умер не привитый трёхлетний ребёнок.

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