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Заболеваемость корью на Украине за неделю незначительно увеличилась

Общество

С начала года заболели 32 489 человек

Заболеваемость корью на Украине за неделю незначительно увеличилась
Иллюстрация: Phil.cdc.gov
Ребёнок с корью

Киев, 9 октября 2018, 14:57 — REGNUM  За предыдущую неделю на Украине было зафиксировано 554 случая заболевания корью, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины 9 октября на официальном сайте.

Заболели 157 взрослых и 397 детей, что на 3% больше, чем двумя неделями ранее, сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Центра общественного здоровья напомнили, что не привитые дети не могут посещать украинские школы и детские сады.

Напомним, две недели назад во Львовской области зафиксирован смертельный случай кори — умер не привитый трёхлетний ребёнок.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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