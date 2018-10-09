Мэр Красноярска заявил, что метро не должно работать «обособленно»

Красноярск, , 14:48 — REGNUM Появление метрополитена в Красноярске потребует пересмотра всей транспортной системы краевого центра. Об этом сегодня, 9 октября, сообщил мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

По сообщениям красноярских массмедиа, так градоначальник прокомментировал информацию и. о. председателя краевого правительства Юрия Лапшина о том, что в проекте федерального бюджета на 2019 год предусмотрено выделение 1 млрд рублей на возобновление строительства метро в Красноярске.

«Если сумма будет подтверждена, то нам нужно будет принципиально пересмотреть транспортную систему города. Для этого нам потребуется привлечь экспертов, которых так или иначе задействуют при развитии транспортных систем крупных мегаполисов. Сейчас пока сложно говорить, какие предложения они выдвинут. Мне кажется, что это будет интеграция метро и всех остальных видов транспорта. Вероятно, эксперты предложат создание линий скоростного трамвая, свою оценку получат уже существующие трамвайные линии, дополнит систему железнодорожное кольцо, которым уже пользуются красноярцы», — цитируют Сергея Ерёмина «Городские новости».

Он подчеркнул, что от экспертов ждут ответа на вопрос, в каком виде должен быть встроен в эту единую систему недостроенный метрополитен. В результате речь должна идти о единой публичной транспортной сети. При этом для такой работы необходимо привлечь лучших в России специалистов, а если необходимо, то и зарубежных.

«Важно не допустить, чтобы метро работало обособлено от всей остальной системы», — отметил мэр, добавив, что с момента проектирования подземки «город изменился принципиально».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в строительство красноярского метрополитена, которое заморожено с середины 90‑х годов XX века, вложено порядка 12 млрд рублей. Ранее власти региона просчитывали, что на завершение первой ветки метро требуется не менее пяти лет и порядка 60 миллиардов рублей.

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