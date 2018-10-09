Житель Британии осужден за содержание змей «в нечеловеческих условиях»

Лондон, , 14:43 — REGNUM 36-летний гражданин Великобритании Ли Томпсон был приговорен к 26 неделям тюремного заключения за содержание животных, по большей части пресмыкающихся, в ненадлежащих условиях, сообщает британский телеканал Sky News.

Среди тех, кого полиция обнаружила в его квартире, где он оставил их без воды, еды и тепла, находилось 35 змей, нильский варан, лягушка-бык и каймановая черепаха. На момент прибытия полиции семь пауков и девять змей уже умерли, черепаха же находилась в настолько тяжелом состоянии, что ее пришлось усыпить.

«Томпсон держал животных в отвратительных условиях, в результате чего 17 из них погибли», — отметили в полиции графства Эссекс.

«Он не только держал их без лицензии, но и не уделял их состоянию или даже выживанию никакого внимания», — добавили в полиции.

Сам Томпсон заявил, что эти змеи, ящерицы и пауки — это его домашние животные и что он не собирался продавать их. В результате его осудили за нарушение запрета на содержание опасных диких животных и жестокое обращение с ними.