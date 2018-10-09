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В Стамбуле собрался синод, который может решить вопрос автокефалии УПЦ

Общество

Работа синода продлится с 9 по 11 октября

Стамбул, Турция, 9 октября 2018, 14:50 — REGNUM  В Стамбуле начал работу синод Константинопольского патриархата, который может утвердить томос об автокефалии неканонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщила 9 октября украинская служба BBC.

Пресс-служба Константинопольского патриархата не подтвердила и не опровергла информацию о возможном рассмотрении вопроса об украинской автокефалии, однако журналисты BBC Украина, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что украинский вопрос стоит на повестке дня.

Синод может принять решение о предоставлении автокефалии неканонической УПЦ, обсудить этот вопрос, но не принять никаких конкретных решений, а также может рассмотреть возможность снятия анафемы с руководителя религиозной организации «Киевский патриархат» Михаила Денисенко, известно как Филарет.

Синод пройдёт с 9 по 11 октября за закрытыми дверями, а его повестка дня не разглашается.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий после встречи с представителями Константинополя заявил, что УПЦ получит независимость до конца года.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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