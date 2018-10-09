Экспертов ВГТУ в сфере энергоэффективного капремонта отметили наградами

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР

Воронеж, , 14:27 — REGNUM В число награжденных экспертов в сфере энергоэффективного капитального ремонта вошли представители кафедры жилищно-коммунального хозяйства Воронежского государственного технического университета (ВГТУ), сообщает 9 октября пресс-служба вуза.

Церемония награждения прошла в российской госкорпорации — Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на прошлой неделе. Всего в реестр по энергоэффективному капитальному ремонту на новом этапе были включены 13 экспертов. Воронежский вуз в этом списке представили к.т.н., доцент, заведующий кафедрой ЖКХ Сергей Яременко и заведующий лабораторией кафедры ЖКХ Роман Шепс.

Они были награждены сертификатами фонда и памятными подарками.

Отмечается, что в ходе мероприятия представители ВГТУ высказали предложение наладить сотрудничество с Фондом с целью получения методической поддержки в рамках подготовки студентов, обучающихся по специальностям, связанным с жилищно-коммунальной сферой.

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