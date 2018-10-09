Калужские детсады наказали рублём за нарушения в организации питания детей

Калуга, , 14:15 — REGNUM В Калужской области далеко не все учреждения дошкольного образования соблюдают установленные санитарным законодательством нормы и правила по организации питания своих воспитанников. Об этом свидетельствуют результаты проверок, проведённых региональным управлением Роспотребнадзора. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 9 октября, за девять месяцев 2018 года было проверено 87 учреждений дошкольного образования из 206.

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Так, по результатам лабораторных исследований выяснилось, что в ряде ДОУ пищевая продукция не соответствует нормативным требованиям, нарушаются правила мытья посуды, использования разделочного инвентаря, в ряде случаев нарушена маркировка при использовании кухонной посуды. Кроме того, не соблюдаются режимы уборки мест хранения хлеба, правила хранения суточных проб.

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Для проведения исследований по микробиологическим показателям были отобраны 168 проб готовых блюд, из них с неудовлетворительным результатом оказалось четыре пробы, что составляет 2,1%.

По фактам выявленных нарушения составлено 61 протокол об административном правонарушении. Общая сумма наложенных штрафов составила 171 тыс. рублей.

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