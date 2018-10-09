В Мельбурне хирурги проведут операцию по разделению сиамских близнецов

Мельбурн, Австралия, , 14:15 — REGNUM Врачи Королевского детского госпиталя в Мельбурне проведут операцию по разделению пары сиамских близнецов из Бутана, передает телеканал N-TV.

14-месячные девочки срослись боками: у них общая печень и часть кишечника, при этом у каждого ребенка две руки и две ноги.

«Мы считаем, что можем выполнить главное желание их матери и разделить детей», — сказал главный детский хирург Джо Крамери.

Врачам придется разделить печень — при этой операции высок риск обильной кровопотери. Сможет ли разделенный орган нормально функционировать, станет ясно только во время операции.

Операция пройдет 12 октября, она может занять от 6 до 12 часов.

Девять лет назад в этой же больнице прошла успешная 38-часовая операция по разделению близнецов из Бангладеш. Сестры родились со сросшимися макушками.