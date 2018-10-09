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Власти Киева потратят $5,5 млн на мемориальный комплекс «небесной сотни»

Общество

Власти Украины продолжают пропаганду «Евромайдана»

Киев, 9 октября 2018, 14:43 — REGNUM  В Киеве построят мемориальный комплекс так называемой «небесной сотни», сообщают 9 октября украинские «Вести».

Согласно сообщению, стоимость комплекса составляет 154 млн гривен ($5,5 млн). Комплекс будет состоять из стены, сделанной из 107 плит с именами погибших на «Евромайдане», а также из моста над аллеей.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Анна Гопко заявила, что более двух лет назад был создан музей так называемой «революции достоинства», однако до сих пор у музея нет помещения. Все фонды музея на данный момент хранятся в других музеях.

Отметим, в 2013—2014 годах на Украине прошли акции протеста под общим названием «Евромайдан» (в современной Украине его называют «революцией достоинства»). Движущей силой протестов стали украинские националисты, которые активно «разогревали» массы людей, вышедшие в центр Киева. В результате многочисленных провокаций во время протестов погибли множество людей, которых новые власти Украины и назвали «небесной сотней».

Итогом «Евромайдана» на Украине стал государственный переворот и приход украинских националистов к власти.

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Политическая жизнь Украины
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