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Социологи ВолГУ представили в Белоруссии исследование о потенциале НКО

Общество

Исследователи договорились о научном сотрудничестве

Социологи ВолГУ представили в Белоруссии исследование о потенциале НКО
Иллюстрация: Volganet.ru
Главный корпус ВолГУ

Волгоград, 9 октября 2018, 13:51 — REGNUM  Результаты исследования, проведенного в рамках научного проекта о ресурсном потенциале некоммерческих организаций (НКО) в сфере социального предпринимательства, представили на международном конгрессе в Белоруссии представители Волгоградского государственного университета (ВолГУ), сообщает 9 октября пресс-служба вуза.

Мероприятие проходило в рамках международной научно-практической конференции «Белорусская наука в условиях модернизации», организованной под эгидой Национальной академии наук Белоруссии. В качестве спикеров с российской стороны в нем приняли участие директор института истории, международных отношений и социальных технологий ВолГУ, доктор социологических наук Екатерина Васильева и доцент кафедры социологии Мария Полтавская.

Отмечается, что свое исследование волгоградские социологи провели при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и администрации региона.

Также в ходе стороны договорились о научном сотрудничестве, совместных публикациях на страницах журнала белорусского института «Социологический альманах» и научного журнала нашего вуза «Logos et Praxis».

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Научные исследования
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