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Названы самые популярные у жителей России подержанные смартфоны

Общество

Более 51% сделок о продаже касались продуктов Apple

Названы самые популярные у жителей России подержанные смартфоны
Kelvinsong
IPhone 5S

Москва, 9 октября 2018, 13:53 — REGNUM  Смартфоны американской компании Apple являются наиболее популярными среди граждан России в сегменте подержанных гаджетов, сообщает 9 октября РИА Новости со ссылкой на данные сервиса объявлений «Юла» по итогам третьего квартала 2018 года.

Так, более 51% сделок касались продуктов Apple. Чаще всего граждане приобретают iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6s. В тройку лидеров также попали южнокорейский производитель Samsung (18,5%) и китайский Xiaomi.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания oneFactor составила рейтинг наиболее популярных смартфонов у болельщиков прошедшего в России чемпионата мира по футболу — 2018.

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