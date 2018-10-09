Мэрия Оренбурга вновь оказалась в центре скандала

Оренбург, , 13:40 — REGNUM В Оренбурге в центре внимания оказался Центр восточных единоборств, который возводится в рамках муниципально-частного партнерства. Действия чиновников мэрии попали под уголовное преследование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, нарушения допущены управлением строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга. Победителю торгов незаконно отказали в заключении контракта. Более того, чиновники обратились в УФАС, чтобы компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Однако мэрия получила отказ от антимонопольной службы.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело, поскольку усмотрели признаки воспрепятствования предпринимательской деятельности. Фирма до заключения контракта предложила внести изменения и понесла расходы: закупила материалы и обеспечила банковскую гарантию. Чиновники со своей стороны управления строительства и дорожного хозяйства городской администрации, действуя недобросовестно, предложения исполнителя не рассмотрели, доработанный проект контракта ему не направили.

По данным из открытых источников, возведение центра восточных единоборств началось в 2017 году. Строительство ведется за счет инвестора, а обеспечение здания инженерными коммуникациями взяла на себя горадминистрация. В сентябре 2018 года опубликована информация об аукционах на подключение объекта к тепловым сетям (начальная цена лота 220 349 рублей) и обеспечение наружным водоснабжением и водоотведением центра восточных единоборств (цена лота — 3 689 004 рубля). Источником финансирования является бюджет Оренбурга.

Весной 2018 года ООО «Оренстрой» выиграло тендер на прокладывание кабельной линии к спортивному центру. Начальная цена лота составляла 1 731 484 рубля. Заявки подавали два участника. ООО «Оренстрой» предложило минимальную цену — 1 607 053 рубля.

Добавим, что предпринимательское сообщество давно говорит об отсутствии диалога с чиновниками мэрии и отсутствия перспектив развития малого и среднего бизнеса в городе. Горадминистрация периодически оказывается в центре скандалов, например из-за точечной жилой застройки, проблем реализации программы по ликвидации аварийного жилья и обеспечением жильем детей-сирот, организации пассажирских перевозок. Самым крупным скандалом, который претендует стать событием года, стал арест мэра Евгения Арапова. Его обвиняют во взяточничестве. По версии силовиков, в одном из выявленных эпизодов теперь уже бывший градоначальник получил о директора строительной фирмы квартиру.