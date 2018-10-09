Делегация сербского города Ниш посетила Белгородский госуниверситет

Белгород, , 13:28 — REGNUM Перспективы дальнейшего развития отношений и сотрудничества, возможные совместные мероприятия обсудили представители Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В.Г.Шухова с делегацией из города Ниш (Сербия), посетившей Белгород с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что стороны выразили нацеленность на сохранение культуры и развитие взаимоотношений между странами. Профессор экономического факультета и председатель управляющего совета студенческого культурного центра города Ниш Огнен Петрович предложил возможные формы культурного сотрудничества со студентами БГТУ им. В.Г. Шухова. Коллеги пригласили фольклорный ансамбль Технолога посетить город Ниш и другие города Сербии, принять участие в грядущих фестивалях.

С подобным предложением выступила проректор, пригласив коллег на празднование 65-летия университета в 2019 году и ежегодный фестиваль «Русь Заповедная», в котором ежегодно активное участие принимают студенты из Сербии.

В завершение официальной части встречи сотрудники музейно-выставочного центра и Сербского ресурсного центра провели для гостей обзорную экскурсию по университетском кампусу.

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