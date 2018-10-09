В Югре прошел фотокросс «Городская среда»

Ханты-Мансийск, , 13:14 — REGNUM Главной целью проведения фотокросса «Городская среда» в Югорском государственном университете (ЮГУ) стало знакомство с Ханты-Мансийском — городом, в котором студентам предстоит учиться и жить несколько лет, сообщает 9 октября пресс-служба вуза.

«Организации, осуществляющие деятельность в Ханты-Мансийске с радостью откликнулись на наше предложение, организовать фотозоны в стенах ЮГУ. Это хорошая площадка для близкого знакомства в интерактивной форме», — сообщила организатор мероприятия, руководитель пресс-службы университета Елена Карманова.

Отмечается, что в фотокроссе приняли участие 10 команд, они состояли из студентов, школьников и детей сотрудников университета. В рамках квеста они нашли 22 фотозоны, преображаясь при этом в туристов, Деда Мороза и Снегурочку, делая фото на IT-троне и в чуме.

Результаты фотокросса будут объявлены 12 октября. На каждой станции, подготовленной партнерами фотокросса, будет выбрана одна команда победителей, которая получит приз от организаторов. Кроме того, жюри, состоящее из независимых фотографов города, определит три лучшие фотографии фотокросса. Мероприятие посвящено 17-летию вуза.

Читайте также: Студенты из Югры отправились на поиски останков мамонтов