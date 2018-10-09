Миллион французов берёт кредит для оплаты медицинского обслуживания — СМИ

Париж, , 13:10 — REGNUM Несмотря на медицинское страхование и дополнительное медицинское обслуживание, Франция по-прежнему является страной с высокими расходами на здравоохранение, сообщает Le Parisien.

Согласно исследованию института CSA, трое из 10 французов говорят, что они отказались от лечения в 2017 году по финансовым соображениям. Более того, 2% из них заявляют, что взяли кредит на оплату расходов на здравоохранение.

Около 41% рабочих отказались от медицинского обслуживания за последние двенадцать месяцев из-за нехватки средств.

Согласно исследованию, 57% респондентов считают, что здравоохранение подорожало за последние пять лет. Столкнувшись с ростом расходов на медицинское обслуживание, некоторые французы испытывают большие трудности (18%), другие даже занимают деньги у семьи (2%), а третьи берут кредит (2% или около 1 миллиона человек).

Исследование также выявило различия между регионами. Жители центральных районов тратят в среднем 565 евро в год на медицинское обслуживание против 1,166 евро на востоке страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент ФранцииЭммануэль Макронзаявил 18 сентября, что Франция должна реформировать свою систему здравоохранения, которая должна стать «одним из столпов благосостояния 21 века».

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