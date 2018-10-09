В Московской области на 25% снизилось число эвакуированных автомобилей

Красногорск, , 13:12 — REGNUM В Подмосковье с начала 2018 года почти на 20% снизилось число эвакуированных автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области. Всего с начала периода за нарушение правил парковки в регионе было эвакуировано около 56,7 тыс. автомобилей. Для сравнения, за 9 месяцев 2017 года число эвакуированных транспортных средств в области составило 69,5 тыс. автомобилей.

«Снижение количества эвакуированных автомобилей связано, в первую очередь, с развитием парковочного пространства в Московской области. В прошедшем году было обустроено более 75 тыс. машиномест. Также в качестве меры административного воздействия применяются передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Ежедневно на линию выходят 26 мобильных комплексов», — отметили в пресс-службе.

Напомним, с начала текущего года в Подмосковье были пересмотрены тарифы на перемещение задержанных транспортных средств. Так, с 1 января оплата взимается за полные сутки нахождения автомобиля на спецстоянке. В среднем оплата за перемещение и хранение задержанного т/с в зависимости от категории снизилась на 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта Подмосковья оштрафовало региональных перевозчиков более, чем на 5,5 млн рублей за систематическое непредоставление информации в региональную навигационно-информационную систему (РНИС) о маршрутах и расписании транспортных средств. Так, с конца июля по середину сентября 2018 года в отношении перевозчиков было возбуждено 155 дел об административных нарушениях, по 55 из которых уже вынесены постановления.

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