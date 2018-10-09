Эксперт: Кокорина и Мамаева на футбольном поле мы не увидим

Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Наказание для Александра Кокорина и Павла Мамаева со стороны их клубов будет зависеть от контрактов футболистов, но можно предполагать, что клубы пойдут на финансовые, а не имиджевые потери, и в обозримом будущем ни того, ни другого футболиста на футбольном поле не будет, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 9 октября, глава редакционного совета издательского дома «Спорт: день за днем» Сергей Бавли, комментируя инциденты с нападениями футболистов сначала на водителя ведущей Первого канала, а потом на директора одного из департаментов министерства промышленности и торговли Дениса Пака.

Как сообщалось ранее, первый конфликт произошел утром 8 октября: Кокорин и Мамаев стали зачинщиками конфликта, напали на водителя припаркованной машины и избили его. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Двумя часами позднее футболисты стали зачинщиками еще одной драки. Пострадавшим оказался директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. В частности, Кокорин ударил чиновника стулом по голове. По этому инциденту также возбуждено уголовное дело по статье «Побои», но адвокаты Пака заявили о желании добиться переквалификации статьи на более жесткую.

В отличие от памятной истории 2016 года с шампанским в Монако, здесь налицо уголовный компонент. И эта история наносит серьёзный имиджевый ущерб и клубам, за которые выступают Кокорин и Мамаев, и сборной.

На нынешний сбор Станислав Черчесов не вызвал этих игроков. Думаю, что в обозримом будущем и не вызовет. Для его сборной важен командный дух, понятия чести флага и чести страны.

Что касается клубов, то здесь надо знать, как составлены контракты игроков, на каких условиях их можно расторгнуть. Отстранить игроков от тренировок, но продолжать платить им огромные деньги?

Впрочем, у меня нет сомнений, что «Газпром» скорее пойдет на финансовые убытки, чтобы не допустить имиджевых. Сначала надо дождаться вердикта правоохранительных органов. Но потом оба они, безусловно, будут отстранены.

В случае с Кокориным важно отметить и то, что игрок только-только восстановился после тяжелой травмы. Ему дали три выходных дня. Профессионал в такой ситуации продолжил бы тренировки. А тут был как минимум алкоголь.

Учитывая характер обоих этих футболистов, можно предполагать, что если по итогам всех разбирательств их отстранят от футбола хотя бы на год, то они могут и закончить карьеру. И их история станет ярким примером для других молодых игроков.