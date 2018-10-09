В Курганской области увеличат расходы на детей, педагогов и больных

Курган, , 13:01 — REGNUM В Зауралье увеличились доходы и расходы бюджета и составили 40,3 млрд рублей и 42,7 млрд соответственно. При этом собственные доходы планируются с приростом в 423 млн рублей, а безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов увеличиваются на 95,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Курганской области.

В связи с изменениями увеличатся дотации муниципальным бюджетам — им распределят 605 млн рублей. Деньги, кроме прочего, пойдут на повышение зарплат работникам бюджетной сферы, в частности, воспитателям и педагогам, и на обеспечение образовательных программ — стимулом стали майские указы президента РФ.

В статьях расходов предусмотрены субсидии на поддержку сельского хозяйства, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, на дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, а также необходимость погашения кредитов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, весной доходы на 2018 год проектировались в объеме 36,8 млрд рублей, расходы — 39,4 млрд рублей. Из дефицита выйти по-прежнему не удаётся, так же, как и избавиться от госдолга. Напомним, он в Курганской области составляет 16,6 млрд рублей.

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