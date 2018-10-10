Как бороться с «коммерсантами-диверсантами»: чем важна судебная реформа

Москва, , 01:10 — REGNUM Грядущая судебная реформа ставит перед российской судебной системой вопрос о наращивании эффективности, особенно в части рассмотрения кассационных жалоб. Почему именно эта тематика стала особенно острой для граждан России, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Юрьев.

Судебная система как распределенная корпорация во многом функционирует в соответствии со сложившейся традицией. Именно поэтому изменить что-либо в принципах работы суда довольно сложно. Вся практика последних лет показывает, что борьба с разросшимися нездоровыми отклонениями в судебной системе должна, наконец, начать приносить плоды. Иногда в этом смысле жесткие решения оказываются эффективнее долгих увещеваний, как это случилось, например, с частными определениями Верховного суда в адрес судей-волокитчиков Мосгорсуда.

Еще одна проблема, к которой необходимо отнестись со всей серьезностью, это закрытость судебной системы от общества. Суд не имеет права оставаться «черным ящиком», работающим по скрытым от наблюдателя внутренним правилам. В качестве актуального примера можно привести кассационную жалобу по делу о защите прав потребителей, связанного с «диверсионным» навязыванием услуг оператора мобильной связи и может коснуться каждого. Что делать, если возникает нездоровая традиция предоставления условно бесплатной услуги, которую потом потребитель оказывается должным оплачивать? Можно ли бороться с «коммерсантами-диверсантами», и если да, то как?

Оригинал Новая судебная реформа, старые судейские традиции и другие публикации Андрея Юрьева.