Замерзавшее общежитие Минобороны в Кронштадте подключено к теплоснабжению

Кронштадт, Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM Здание общежития Министерства обороны РФ по улице Макаровская, д. 3 в Кронштадте полностью подключено к теплоснабжению, сообщил 9 октября глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк.

О ситуации с отсутствием тепла в этом доме и на некоторых других объектах, подведомственных Минобороны РФ, говорилось 8 октября на заседании правительства Санкт-Петербурга в Смольном. Здание оставалось без тепла, поскольку до сегодняшнего дня не работала котельная, стоящая на балансе Минобороны. В ЗВО утром во вторник сообщили ИА REGNUM, что тепло будет подано в дом в полном объеме уже 9 октября. Наконец, это произошло.

«По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Дмитриевича Беглова районные специалисты в течение вечера и ночи оказали военным коммунальщикам необходимую помощь в запуске котельной на резервном топливе. В настоящее время все потребители общежития обеспечены теплоносителем в полном объеме, температура жилых помещений в здании соответствует санитарным нормам», — заявил Олег Довганюк, которого цитирует пресс-служба районной администрации.

По словам чиновника, «с утра мы обошли каждую комнату общежития, радиаторы отопления набрали рабочую температуру».

В общежитии на Макаровской улице постоянно проживают 24 человека: ветераны военной службы и гражданский персонал Минобороны.

Ранее Александр Беглов заявил о намерении позвонить министру обороны Сергею Шойгу, чтобы ускорить подачу тепла на жилые объекты оборонного ведомства в Санкт-Петербурге.

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