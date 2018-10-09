Пожилого калужанина лишили свободы за крупное мошенничество

Калуга, , 12:27 — REGNUM В Калуге 60-летнему местному жителю вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество в крупном размере. Как сообщил 9 октября корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора областного центра Александр Дмитриев, подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью.

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Преступление, по данным следствия, было совершено в конце 2017 года. В центра правовой помощи «Догма», единственным учредителем и директором которого с августа 2015 года являлся подсудимый, за юридической помощью после ДТП обратилась семейная пара. При этом директор центра убедил супругов в вероятности уголовного преследования за аварию, чего на самом деле супружеской паре не грозило.

«За оказание правовой помощи и урегулирование конфликта с правоохранительными органами он потребовал заплатить 160 тыс. рублей», — добавили в надзорном ведомстве.

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Озвученная сумма была передана потерпевшими директору центра, однако никакой юридической помощи им оказано не было.

Суд признал 60-летнего калужанина виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ и приговорил в трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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