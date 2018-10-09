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Полиция Алма-Аты будет искать нарушителей через соцсети

Общество

На основе видеоматериалов группы уже выписано пять протоколов

Алма-Ата, Казахстан, 9 октября 2018, 12:31 — REGNUM  В департаменте внутренних дел (ДВД) Алма-Аты создана рабочая группа, которая займется выявлением преступлений по публикации в социальных сетях, сообщает 9 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на официального представителя ДВД полковника полиции Салтаната Азирбека.

По его словам, специалисты проанализировали одну из страниц в социальной сети Instagram, где автолюбители выкладывают фото и видео с нарушениями правил дорожного движения. На основе видеоматериалов группы выписано пять протоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября заместитель министра по инвестициям и развитию Казахстана Тимур Токтабаев заявил, что в республике планируется внедрить новый порядок контроля на автодороге. В частности, планируется определить перечень оснований для проверок водителей.

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