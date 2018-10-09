В Вологде вынесли приговор врачу по делу о гибели 5-летней пациентки

Вологда, , 12:25 — REGNUM Суд в Вологде приговорил врача анестезиолога-реаниматолога детской областной клинической больницы к двум годам лишения свободы по делу о гибели пятилетнего ребенка в медицинском учреждении, сообщает 9 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Девочка была госпитализирована в больницу 10 февраля 2017 года с пневмонией. Состояние ребенка в больнице ухудшилось, что привело к прогрессированию имеющегося заболевания. На следующий день ребенок умер.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, объем оказания медпомощи маленькой пациентки был неполным, а оказанная помощь — несвоевременной. Так, дефекты оказания медпомощи подсудимым вызвали расстройство жизненно-важных функций — острой дыхательной и сердечной недостаточности тяжелой степени, что оценивается как тяжкий вред здоровью.

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По данному факты было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»). В итоге суд приговорил врача к двум годам лишения свободы в колонии-поселения.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Александров во Владимирской области врач-акушер, из-за ошибки которой две женщины потеряли детей, выплатит пациенткам компенсации. Согласно решению суда, врач должна будет выплатить 150 тыс. рублей одной роженице, и 800 тыс. рублей — второй.

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