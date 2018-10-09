Демурин о статье Дмитрия Медведева: «научность» и жизнь

Москва, , 12:09 — REGNUM Статью главы нашего правительства в журнале «Вопросы экономики», возможно, стоит и прочитать. Хотя в основных чертах мировоззренческая составляющая современных российских «верхов» и так понятна: сохраняем рыночный подход, нарастающие экономические проблемы решаем за счёт населения, богатым помогаем становиться богаче, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее в октябрьском номере журнала «Вопросы экономики» вышла статья премьер-министра РФ Дмитрия Медведева «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития», в которой он назвал решение о повышении пенсионного возраста в России неизбежным. Альтернативные решения являются ещё более жёсткими и болезненными, написал глава правительства.

Последствия граждане России испытывают на себе, и никакой демонстрацией «заботы» о сохранении социальной составляющей государства их не заретушируешь. Тем более бесполезно в этом плане рассчитывать на силу так называемой «научности». Что только за многие века человеческой истории ни пытались «научно» обосновать. Вспомнишь — вздрогнешь; посмотришь на современность — содрогнёшься.

Первые научные исследования, как известно, появились в Античности, научный метод сформировался в Средние века, собственно наука возникла в Новое время. Но ещё раньше, на самой заре рода человеческого тяга человека к познанию (к науке) отделилась от нравственного начала. И это разделение, как ни трагично, в принципе не устранимо.

Последствия — вокруг: от создания гениями науки самых разрушительных видов оружия до стремления изменить самого человека, его природу. Поэтому, если кто-то считает, что прилагательное «научный» автоматически добавляет какому-то труду, в том числе и статье нашего премьер-министра, авторитета, он глубоко ошибается.

Как нам научно ни обосновывай, почему государство отобрало у граждан России пять лет чуть более обеспеченной, чем сегодня, старости, мы понимаем, что в стране с таким, как в России, разрывом между богатством и бедность это несправедливо, безнравственно.

Хочу ли я, чтобы моя пенсия стала на 1 тысячу рублей в месяц больше? Да, хочу. Хочу ли я, чтобы это произошло за счёт лишения другого человека права начать получать свои 15 тысяч пенсионных так же, как я, в 60 лет? Нет, не хочу.

Я остаюсь убеждённым в том, что это повышение можно и нужно было обеспечить не за счёт отказа от основных завоеваний социализма, а за счёт перераспределения доходов тех, кто получил наибольшую прибыль от возврата нашей страны в прошлое — в капитализм.

Есть наука, и есть живая жизнь. В науке всё может быть хоть двадцать раз обосновано — в жизни всё должно быть справедливо.

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