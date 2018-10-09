Владение шашкой и арапником: в Дагестане прошли казачьи игры

Махачкала, , 12:01 — REGNUM Общевойсковые этнические игры «Казачьи шермиции» прошли в дагестанском городе Кизляре. Их участниками стали около 150 казаков из регионов Северного Кавказа. Об этом ИА REGNUM 8 октября сообщили в министерстве по национальной политике Дагестана.

Программа шермиций максимально была приближена к национальному казачьему празднику и включала в себя шесть обязательных воинских дисциплин: владение шашкой, стрельбу из пневматической винтовки с седла, стрельбу из пневматической винтовки с упора, стрельбу из лука, владение арапником и танец с холодным оружием.

Казачьи игры завершились выступлениями творческих коллективов Дагестана. Кроме того, зрители мероприятия смогли отведать настоящей казачьей еды.

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Отметим, что шермиции — это «примерные бои», исторически устраиваемые казаками во время календарных праздников и военно-траурных обрядов. Сегодня шермиции развиваются как этноспорт казаков.

Напомним, что история города Кизляр неразрывно связана с историей казачества. Этот город был основан в 1735 году и стал почти на 200 лет форпостом русского присутствия на Кавказе.

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