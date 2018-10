«Спасибо за гимн мира»: 78 лет со дня рождения Джона Леннона

Лондон, , 12:40 — REGNUM Сегодня, 9 октября, исполнилось 78 лет со дня рождения одного из основателей и участника группы The Beatles Джона Леннона. В соцсетях вспоминают творчество любимого многими британского рок-музыканта и поздравляют его с днём рождения.

Многие пользователи благодарят Леннона за одну из его самых известных песен, созданную уже без участия The Beatles — Give Peace a Chance. Композиция стала гимном всех протестующих против военных действий во Вьетнаме и получила негласное название «Гимн мира».

Кроме того, юзеры цитируют и другие песни Джона Леннона, в которых он проповедовал идеи равенства и братства людей, мира, свободы. Самой любимой у многих оказалась You may say I’m a dreamer из альбома Imagine.

Немало пользователей восхищаются отношениями Леннона с его второй супругой Йоко Оно. Они публикуют фотографии пары, а также снимки музыканта с его маленьким сыном Шоном, который тоже родился 9 октября.

Джон Леннон родился 9 октября 1940 года. В 1960 году вместе с Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром основал группу The Beatles. После её распада Леннон продолжил сольную карьеру, однако она продлилась недолго — в 1980 году музыканта убил его фанат.

