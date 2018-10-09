«Стыдно за него»: жена Мамаева извинилась за поведение футболиста

Москва, , 11:51 — REGNUM Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала скандал вокруг ее мужа, заявив, что ей стыдно за поведение футболиста, сообщает «Спорт-экспресс».

По ее словам, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время инцидента в московском кафе были пьяны.

«А что мне думать? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него», — сказала она.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в одном из кафе Москвы произошла драка с участием Кокорина и Мамаева, в результате которой пострадали чиновник Минпромторга РФ Денис Пак и генеральный директор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин. После инцидента полицейские возбудили уголовное дело по статье «Побои».

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