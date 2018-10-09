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Мусорный коллапс в Челябинске: «Острота проблемы снизилась»

Общество

Потребуются время и ресурсы

Мусорный коллапс в Челябинске: «Острота проблемы снизилась»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мусорный полигон

Челябинск, 9 октября 2018, 11:42 — REGNUM  Острота проблемы с вывозом мусора в Челябинске снизилась. Об этом заявил уральский полпред Николай Цуканов.

Он отметил, что для стабилизации обстановки потребуются время и ресурсы. «Но, по крайней мере, острота проблемы снизилась», — сказал Цуканов.

Ранее об улучшении ситуации заявили власти Челябинска. Режим ЧС снят. Окончательно решить мусорную проблему власти обещают до конца недели.

Напомним, коллапс возник после 11 сентября. Часть перевозчиков устроила саботаж, отказавшись вывозить мусор на новые полигоны. В итоге улицы и дворы Челябинска оказались завалены свалками.

По факту коллапса уже заведено несколько административных и уголовных дел.

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Мусорный коллапс в Челябинске
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