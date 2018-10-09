Дело Мотузной об экстремистских картинках возвращено в прокуратуру

Барнаул, , 11:40 — REGNUM Районный суд Барнаула вернул в прокуратуру дело студентки Марии Мотузной, сохранившей на странице в соцсети провокационные картинки. Об этом 9 октября сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Судья, вернув дело, удовлетворил ходатайства защиты и обвинения. Срок давности по статье об оскорблении чувств верующих (статья 148 УК РФ), инкриминируемой Мотузной, истекает 15 октября. Таким образом, можно говорить о прекращении уголовного преследования студентки.

Дело по статье об экстремизме (статья 282 УК РФ), вероятно, будет закрыто, считают адвокаты.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для уголовного дела в отношении жительницы Барнаула Марии Мотузной стали картинки, сохраненные ею на своей странице в соцсети. На них выражалось «неприятие к лицам негроидной расы» и присутствовал «отрицательный характер изображения священнослужителей». За публикацию таких изображений девушке грозило до пяти лет лишения свободы.

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