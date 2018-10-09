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Военные дадут тепло дому в Кронштадте, о котором говорили в Смольном

Общество

В доме живут несколько семей, остававшихся без тепла

Санкт-Петербург, 9 октября 2018, 11:46 — REGNUM  Тепло в жилой дом по улице Макаровская в городе Кронштадт будет подано во вторник 9 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня в пресс-службе Западного военного округа.

О ситуации с теплом в этом доме и других объектах, подведомственных Минобороны РФ, говорилось 8 октября на заседании правительства Санкт-Петербурга под руководством врио губернатора Александра Беглова.

Было заявлено о том, что в доме на Макаровской, 3 живут семь семей, которые сейчас пользуются электрообогревателями, так как котельная, стоящая на балансе Минобороны, пока не работает. Ожидалось, что ее включат в среду, 10 октября. Однако этот срок сдвинут на день раньше.

«Теплоснабжение жилого дома по ул. Макаровская д.3 города Кронштадт в течении 9 октября 2018 года будет восстановлено в полном объеме», — заявил и. о. начальника управления эксплуатационного содержания и ОКУ Западного военного округа Александр Мосунов.

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